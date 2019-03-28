15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden "Recep Gürkan" Açıklaması

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği, Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülere ilişkin, "Hain gecede darbeciler, milletimizin üzerine top ile mermi ile gelirken, vatan evlatları al bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olurken, gazi kalırken, birilerinin türkü barlarda 'Gündoğdu Marşı' söyleyip kadehler kaldırıp, 'haberimiz vardı' ifadelerini şaşkınlıkla izlemekteyiz." açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülerin şaşkınlıkla izlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hain gecede darbeciler, milletimizin üzerine top ile mermi ile gelirken, vatan evlatları al bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olurken, gazi kalırken, birilerinin türkü barlarda 'Gündoğdu Marşı' söyleyip kadehler kaldırıp, 'haberimiz vardı' ifadelerini şaşkınlıkla izlemekteyiz. Merak etmekteyiz ki '36 yıl önce bu geceyi yaşamıştık. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' cümlesi neyi çağrıştırmaktadır. Hain darbe girişiminden haberi olanlar, neden devletimizin güvenlik güçlerine bunu bildirmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun adli makamlarca soruşturulması gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konunun bir an önce adli makamlarca soruşturulması yapılarak, başta şehitlerimiz manevi ruhları olmak üzere, gazilerimiz ve kamuoyunun vicdanı ivedi şekilde rahatlatılmalıdır ve unutulmamalıdır ki bu vatan evlatları, cuntacılara, FETÖ'cülere, teröristlere ve onların iş birlikçilerine hiçbir zaman izin vermeyecektir."

"Söylenenler doğruysa büyük bir yanlış"

Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret eden eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valilikten ayrılırken bir gazetecinin sorusu üzerine, "Arkadaşlar görüntüleri izlemedim, onun için bir şey diyecek durumda değilim. Duyduklarım kadarıyla söylersem de eksik olur. Şayet duyduklarım doğruysa büyük bir yanlış ama izlemediğim için de daha fazla bir cümle söylemeyeyim, izleyeyim ondan sonra bir yorum olursa yaparım ama söylenenler doğruysa büyük bir yanlış." diye konuştu.

Recep Gürkan'ın açıklamaları

Recep Gürkan da görüntülerle ilgili açıklamayı seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaptı.

Gürkan, açıklamasına "Ben diyeceğimi 15 Temmuz gecesi söyledim." diyerek başladı.

O gün attığı tweetlere merak edenlerin sosyal medya hesabından ulaşabileceğini ifade eden Gürkan, "Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. Vatan haini diyemezsiniz, bu vatanı sattı diyemezsiniz. O yüzden çok rahatız, o gece dediğimiz de ortada, hayatımda yaptığım her şeyin arkasında durdum. Benim o gece ne yaptığım tweetlerimin hepsi ortada. Hepsi ortada rahat olsunlar, rahat olun. Allah insanı yakışan iftiradan korusun, yakışmayan iftiralarla bir şey olmaz, alışığız biz." dedi.

Kaynak: AA