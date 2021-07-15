15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 2 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Konseri" verildi.