15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Kültür Sanat

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 2 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Konseri" verildi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 2 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Konseri" verildi.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen konser, Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi YouTube kanalından da canlı yayımlandı.

Konya Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan ışık gösterisinde ise Sultan Selim Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazısı ile "15 Temmuz" logosu yansıtıldı.

Konser, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl'ın duasıyla sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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