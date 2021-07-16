15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Serik ilçesinde kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Çınaraltı Meydanı'na yürüdü.

İlçe kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, 15 Temmuz'da Türk milletinin dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza attığını söyledi.

Kurdoğlu, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı alınan zaferin Çanakkale ruhunun bu topraklarda ölmediğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Enver Aputkan ise hain darbe girişiminin sadece devlete değil, tüm milletin iradesine yapıldığını vurguladı.

Kaş

Kaş Belediyesi tarafından şehitler için lokma ikramında bulunuldu.

Eski Otogar Kavşağı'ndan toplananlar, Cumhuriyet Meydanı'na Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Meydanda düzenlenen programda Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 15 Temmuz'da destan yazıldığını belirtti.

15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğine işaret eden Yazıcı, "Gençler, devletin bürokrasisi içerisine sızmış hain elleri unutmayın. Bu millete kurşun sıkan o hain güruhu unutmayın. Bundan büyük bir ders alın. Bu dersi alırsanız, sizler de aklın ve çağdaş bilimin önderliğinde yeni bir gelecek inşa edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da birlik, beraberlik içinde Türkiye'yi daha güzel günlere ulaştıracaklarını kaydetti.

Etkinlikler kapsamında iki ilçedeki camilerde saat 00.13'te sela okundu ve teheccüd namazı kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Erol Bulut Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:30:05. #1.14#

title