15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Muammer Erol, konuşma yaptı.

Erol, demokrasi zaferini kutlamak, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmak, gazilere şükranlarını sunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

15 temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin sadece milli iradeye değil, devlet, millet, birlik ve beraberliğe yapılan hain bir kalkışma olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Bu hain kalkışma aziz milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde sokaklara, meydanlara inerek havalimanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen bu vatanın kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır. Aziz milletimiz genci, yaşlısı, erkeği, kadınıyla inandığı, sevdiği ve güvendiği lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına gönülden destek verirken Ömer yürekli, Halis kahramanları tereddüdü hiç tanımamış demir iradeleriyle Ömer Halis Demir olmuş, kahraman olmuş, şehit olmuş ve mankurtlaştırılmış hainleri kanlarında boğmuş, heveslerini kursaklarında bırakmıştır."

Konuşmaların yapılmasının ardından alana gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Mehter Takımı konserinin ardından sahneye çıkan sanatçı İbrahim Sadri, okuduğu birbirinden güzel şiirleriyle geceye renk kattı.

Programda, 25 sporcunun Deprem Anıtı'ndan meydana kadar taşıdığı sancak Vali Erol'a takdim edildi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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