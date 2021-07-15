15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine Konya Şehitlik ziyareti ile anlamlı başlangıç yapan Vali Vahdettin Özkan beraberindeki heyet ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine Konya Şehitlik ziyareti ile anlamlı başlangıç yapan Vali Vahdettin Özkan beraberindeki heyet ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından, 15 Temmuz şehitlerimiz için Sultan Selim Camii'de okunan Mevlid ve Hatm-i Şerif duasına katılan Vali Özkan, program sonrası vatandaşlarımıza Mevlid Şekeri ikramında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, Alaeddin Tepesi etrafını turlayarak Mevlana Meydanı'nda son bulan "Bayraklı Bisiklet Turu" ile devam etti. Turun ardından bisikletçiler Vali Özkan'a Şanlı Türk Bayrağımızı takdim etti.

Daha sonra Vali Özkan, İletişim Başkanlığınca Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, "Türkiye Geçilmez" konsepti ile dijital ortamda sergilenen ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zaferin anlatıldığı video gösterimlerini izledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlimizin protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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