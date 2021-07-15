15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kasımpaşa Camisinde şehitler için mevlit okutulmasının ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edildi.

Mevlit programına, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindekiler, Dereköy köyünde şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın anne ve babasını ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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