15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Batman ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal etme girişimi olduğunu belirtti.

Darbe gecesi, herkesin canını ortaya koyup sokaklara döküldüğünü belirten Gür, "O gece birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ispat ettik ve büyün dünyaya haykırdık. O gece Türkiye'nin her yerindeki direniş tamamen milletin direnişiydi." dedi.

Siirt

Siirt Milli İrade Platformu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik açıklama yaptı.

15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, milletin hain darbe teşebbüsüne karşı tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazdığını söyledi.

Tetik, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacak. Bu aziz vatan kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Program sonunda şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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