15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adana ve Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana ve Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karataş ilçesinde Karataş Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, dua edildi. Kozan ilçesinde ise esnaf Murat Mercan şehitlerin anısına iş yerinin önüne kurduğu tezgahta vatandaşlara şerbet ikramında bulundu. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör de şehitlerin anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaza boyatıp, bina girişine ay yıldız taktırdı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ise Şehit Murat Namdar Ortaokulu bahçesinde "Ebediyete İntikal Etmiş 251 Fidanı Yaşatmak İçin 15 Fidan" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 15 Temmuz temasıyla gerçekleştirilen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren 15 öğrenci, darbe girişiminde şehit olan 251 kişi adına fidanları toprakla buluşturdu. Kaynak: AA