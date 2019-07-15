Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarsus Şehitliği'ndeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Kızıldağ, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nevzat Çetin, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, gaziler ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Etkinlik kapsamında daha sonra Lütfiye Ercan Cami'nde mevlit okundu.

Gülnar

Gülnar ilçesinde de Akdeniz Mahallesi Tavşan Tepe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve kurum müdürleri şehit Halil Tönbe'nin mezarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

İlçe Müftü Vekili Vaiz Fettah Odabaşı'nın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Daha sonra Merkez Cami'nde şehitler için mevlit okundu.

Kaynak: AA