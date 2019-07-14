Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk milletinin vatanına ve bayrağına sahip çıkarak tüm dünyaya örnek bir şekilde, darbe girişiminin karşısında durduğunu ve vatanını canı pahasına koruduğunu hatırlattığını ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Halkımız, darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış, günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir. Hainlere karşı bir an bile düşünmeden kurşuna yürüyen, gözünü kırpmadan göğsünü siper eden bu memleketin aziz evlatları, genlerindeki binlerce yıllık ruhla hareket etmişlerdir. Demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara kendini siper eden korkusuz Türk milleti, bu dik duruşu ve vatanseverliğiyle hainleri püskürtmüştür. 15 Temmuz bize şunu gösterdi. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir ki, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Bu vesileyle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, bu uğurda canlarını veren başta kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, minnetle yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabr-ı cemil diliyorum. Gazilerimize Rabbimden, sağlık ve afiyet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA