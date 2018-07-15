Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aksu, mesajında, demokrasiye yapılan hukuk dışı müdahalelerin kabul edilemez olduğunu, gerekçesi ne olursa olsun halk iradesini hiçe sayıp, yönetimi ele geçirme girişimlerine halkın geçit vermeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyete, demokrasiye ve millete kurulan hain tuzağın, Atatürk'ün çizdiği aydınlık yoldan ayrılmayan kahraman askerler, polisler ve vatansever halk tarafından kısa sürede bertaraf edildiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Halkına silah doğrultan hainler ihanetin bedelini bağımsız hukuk önünde mutlaka ödeyecektir. Milletin göz bebeği geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış hainlerin tamamının temizlenmesi, en büyük dileğimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin göz bebeğidir. Büyük Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolda, demokrasi ve hukuk kuralları ile korkmadan yürümeliyiz."

Aksu, gözünü kırpmadan vatan uğruna canını veren tüm şehitler ile gazileri şükranla andığını vurgulayarak, "Bir daha 15 Temmuz hain kalkışmasının yaşanmaması için demokrasiye sıkı sıkıya sarılmalıyız. Bir kez daha Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığımızı dünyaya duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.