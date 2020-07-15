15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
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15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı. Şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

15.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:02

15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Nevşehir Belediye binası önünden hareket eden "Kapadokya Koşu Kaplanları" adlı grup üyeleri de koşarak şehidin kabrine geldi, dua etti. Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen etkinlikte de şehidin kabrinin üzerinde Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle motorlu yamaç paraşütüyle saygı uçuşu yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

"KAHRAMANLARIMIZ HAİNLERE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Vali Şimşek, gazetecilere, şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi.

Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum."

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

"HALİSDEMİR KARA GECENİN KAHRAMANI OLDU"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'da milletin kaderinin çizildiğini aktardı.Darbenin simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, "Niğde olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Halisdemir, kara gecenin kahramanı oldu. Nevşehir'den başlatılan koşuya biz de Niğde'den katıldık ve buraya kadar koşarak geldik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletine kan kusturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bu millet sokakları, caddeleri doldurdu ve kendi iradelerine sahip çıktı. Allah, Ömer Halisdemirlerden razı olsun." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Kaynak: AA

Manşet

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