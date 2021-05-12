15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
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15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi Mardin'de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve sağlık...

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

Mardin'de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu

MARDİN - İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle oğlunun kabrini ziyaret edemeyen şehit annesinin kabir ziyareti özlemi, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşinin destekleriyle son buldu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet arkasında elinde Türk bayrağı taşıdığı anlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Eşit'in Derik ilçesinde yaşayan yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit sağlık sorunlarından dolayı oğlunun kabrini ziyaret edemiyordu. Durumdan haberdar olan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Derik ilçesine giderek şehit ailesini ziyaret etti. Demirtaş, şehidin emaneti olan ailesiyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Sağlık sorunlarından dolayı yürümekte güçlük çeken anne Berika Eşit'in Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'na götürülmesi için eve ambulans çağrılırken durumdan oldukça etkilenen Demirtaş, mezarlığa kadar şehit annesine destek olarak eşlik etti.

Ambulans ile mezarlığa gelebilen Eşit, burada Kürtçe ağıtlar yakarken bayram arifesinde oğluna olan hasretini dile getirerek "Onu yanımda hissediyorum" dedi.

"Bayram arifesinde mezarına geldim, kalk oğlum, kalk kuzum, annen sana kurban olsun, mekanın cennet olsun" diyen anne Eşit, "Allah valimizden ve kıymetli eşinden razı olsun, kendilerine güç kuvvet versin. Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oğlunun mezarından aldığı toprağı koklayan anne, uzun süre gözyaşı dökerek ağıt yaktı.

Hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşayan anne Eşit, Beyhan Demirtaş ile vedalaşırken Vali Mahmut Demirtaş'a da selamlarını iletti.

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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