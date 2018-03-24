15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" Paneli

Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşik yapısı ele alındığında Fetullah Gülen'den habersiz darbe girişiminin yapılabileceğini sanmadığını belirterek, "Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında bunun FETÖ'nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" başlıklı panele Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz, York Üniversitesi Öğretim Üyesi Sabine Dreher ve araştırmacı Mujeeb Khan konuşmacı olarak katıldı.

"Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" başlıklı kitabın yazarı Yavuz, çalışmasının arka planını anlattığı konuşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine giden yoldaki kilometre taşlarını kapsamlı şekilde analiz etti.

Tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor

Darbe girişiminin ardından mahkeme kayıtlarını ve diğer birçok kanıtı detaylı olarak incelediğini kaydeden Yavuz, "Örgütün hiyerarşik yapısı ele alındığında Gülen'in kendisinden habersiz bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında, bunun FETÖ'nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, 2013 yılından itibaren Türkiye'de hükümetin FETÖ unsurlarını yargı, eğitim ve emniyet teşkilatından temizlemeye başladığını, elinde sadece askeri alan kalan ve buradan da temizleneceğini anlayan FETÖ unsurlarının darbe girişimine kalkıştığını söyledi.

FETÖ'nün Türkiye'de ortaya çıkış ve gelişim süreçlerine de değinen Yavuz, örgütün dünya genelindeki okullaşma sürecine ilişkin de detaylı bilgiler paylaştı.

FETÖ'nün perde arkasında ordu ve bürokrasiye zamanla yerleşmesi olduğunu ve yıllar içindeki "yatırımını" 15 Temmuz'da ortaya çıkardığını belirten Khan da Türkiye'de birçok kişinin herhangi bir darbe girişiminin olabileceğine inanmadığını ancak aynı dönemde John Hannah ve Michael Rubin gibi bazı Amerikalı yorumcuların darbe girişimi hakkında ipuçlarına sahip bulunmasının ilginç olduğunu vurguladı.