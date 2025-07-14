15 Temmuz'da bayrak asılır mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da bayrak asılır mı?

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, tüm yurtta coşku ve anlamlı etkinliklerle kutlanacak. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin yıldönümünde, şehitlerimiz minnetle anılacak, demokrasi ve millî birlik ruhu bir kez daha yüceltilecek. Bu özel günde, evlerden iş yerlerine, okullardan resmî kurumlara kadar ülkenin dört bir yanında Türk Bayrağı gururla dalgalanacak.

Bayrak Asma Kuralları Ne Diyor?

Mevzuata göre, 15 Temmuz gibi millî günlerde özel mülklerde ve kamu binalarında bayrak asılması serbesttir. İlgili düzenlemede, "Millî Bayramlar, resmî tatiller, kurtuluş günleri ve Atatürk'ü anma günlerinde, iş yerleri ve konutlar 7. maddenin A bendi hükümlerine bağlı kalmaksızın bayrak asabilir" ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, 15 Temmuz'da evlerinin balkonlarına, iş yerlerinin girişlerine bayraklarını özgürce asabilecek.

15 Temmuz Resmî Tatil Mi?

2017 yılından bu yana 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmî tatil kabul ediliyor. Bu tarih, vatan uğruna canlarını feda eden 251 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak, demokrasi mücadelemizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla milli bir anma günü olarak kutlanıyor.

Okullar ve Kamu Kurumlarında Bayrak Uygulaması

15 Temmuz'da Türkiye'nin 81 ilindeki tüm resmî kurumlar ve okullar, bayraklarla donatılacak. Şehitlerimizin anısına bayraklar yarıya indirilmeyecek, aksine millî birliğimizin simgesi olarak göndere çekilecek. Eğitim kurumlarımızda da bu özel günün anlam ve önemini vurgulamak için bayrak törenleri düzenlenecek.

15 Temmuz, milletçe kenetlendiğimiz, demokrasi zaferimizi bir kez daha gururla andığımız bir gün olacak. Bayrağımız, o gece gösterdiğimiz cesaret ve birlik ruhunun timsali olarak semalarda dalgalanmaya devam edecek.