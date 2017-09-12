15 Temmuz'da Alıkonulma Planına İlişkin Dava Başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında aralarında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulma planına ilişkin 13 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ile başlayan dava, iddianamenin özetinin okunması ile devam ediyor. Müşteki Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın avukatlığını oğlu Alperen Bozdağ yapıyor.



İDDİANAMEDEN



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Başbakan Yardımcısı Bozdağ, dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulma planına ilişkin dava açıldı. Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharrem Demir Kale sanıklar arasında yer alıyor.



Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37'5'er yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin yapılan araştırmalarda, şüpheliler arasında bulunan eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargah binasının park alanındaki otomobilinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda, küçük kağıtlar halinde hazırlanmış el yazısı notların ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen notlarda, darbe girişimi sırasında Bozdağ, Gökçek, Lekesiz, Aslan, Dinç ve Aksoy'un kaçırılmasına ilişkin planların bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.



( Abdullah Sarica/İHA)