15 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:40 Leyla ile Mecnun 00:55 Şampiyon 01:55 Osmanlı Tokadı 02:15 Osmanlı Tokadı 02:20 52 Hafta 02:45 Yedi Numara 03:35 Elimi Bırakma 04:10 Elimi Bırakma 05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:45 Sağlıklı Mutfak 07:45 Osmanlı Tokadı 09:55 Tozkoparan 10:00 15 Temmuz Özel Yayını 10:10 Tozkoparan 11:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:00 15 Temmuz Özel Yayını 12:45 Elimi Bırakma 13:05 Elimi Bırakma 14:00 15 Temmuz Özel Yayını 15:55 Kalk Gidelim 16:00 15 Temmuz Özel Yayını 16:15 Kalk Gidelim 18:00 15 Temmuz Özel Yayını 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış 20:00 15 Temmuz Özel Yayını 20:00 Börü 21:45 Dağ 2 22:00 15 Temmuz Özel Yayını 23:55 Şebeke: İhanetin Kodları Kaynak: InterSinema.com