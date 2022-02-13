Meb, okulların ne zaman kapanacağı ve 15 tatilin ne zaman biteceğini açıkladı. Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021-2022 yılı yeni öğretim dönemi, 15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman açılıyor MEB tarafından açıklanan takvime göre belirlendi. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu, 15 tatil ne zaman bitiyor ve sömestr tatili ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. 15 tatil ne zaman bitiyor? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022 okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizdedir…

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre okullar 24 Ocak güne kapanıp tekrar 7 Şubat 2022 tarihinde ilk ders zili çalınacağı duyuruldu. Ülke genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle, 15 tatil ne zaman bitiyor acaba sömestr tatili uzatılır mı sorularına yanıt arayan öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, 15 tatilin uzatılmayacağı duyurusu yapıldı.

MEB TAKVİMİ

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak - 6 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." duyurusu yapıldı.

2021-2022 Birinci Dönem : 6 Eylül

Ara Tatil : 15- 19 Kasım

Yarıyıl Tatili : 24 Ocak- 6 Şubat

İkinci Dönem : 11- 15 Nisan

Yıl Sonu : 17 Haziran 2022

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