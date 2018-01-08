15 tatil ne zaman? Açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakı 15 tatil! Öğrenciler arasında 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine bakılacak olursa 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli. Bu sene 15 tatil 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

15 tatil için geri sayım! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 Eğitim-Öğretim iş takvimine göre 15 tatil 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen aradan sonra ikinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018 - 2019 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilerin yeni yıldan sonra merak ettiği konulardan biri 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılında okullar ne zaman açılacak sorusuydu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

2018 yılına ait resmi tatiller aşağıda listelenmiştir.

= 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili

= 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

= 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

= 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

= 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

= 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

= 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

= 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

= 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

= 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

= 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

= 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

= 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

= 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

= 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil