15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Kısıtlamaların biteceği tarih açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından son Kabine Toplantısı sonrası yayınlanan genelgede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kısıtlama ve yasak getirildiği duyurulmuştu. Şimdilerde gözler 15 Şubat'a çevrildi! Vatandaşlar, 15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Sokağa Çıkma Yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek? sorularının cevaplarını arıyor!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vatandaşların merak ettiği yasak ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak soruları hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklaması umut verdi. İşte detaylar!

15 ŞUBAT'TA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisinin çok olumlu ve güçlü olduğunu ifade etti. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ve tedbirler kapsamında gelen sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsle mücadelenin etkisinin çok güçlü olduğunu belirtti ve "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" ifadelerinde bulundu. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı 1000 altına düşerse okulların da açılabileceğini ifadelerine ekledi.

Son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" ifadelerinde bulundu.

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.