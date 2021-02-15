15 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Şubat 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:45 Talking Talent
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 My Story
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Coupe De France Özet
11:00 beIN Manşet
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:30 Futbolun Şehirleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor
13:45 Talking Talent Sven Botman
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
16:00 Galatasaray - Kasımpaşa
16:45 Süper Lig
17:00 Galatasaray - Kasımpaşa
17:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Lig
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com