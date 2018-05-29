15 Milyonluk Evini Eşine Bırakan Mustafa Sandal ile Annesinin Arası Açıldı
Emina Jahovic ile boşanma kararı alan Mustafa Sandal, 15 milyonluk evini eşi ve çocuklarına bırakarak ofiste kalmaya başladı. Şarkıcı bir süre sonra kirasının annesinin aldığı Ulus'taki evine taşınmak isteyince annesiyle arası açıldı.
10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten geçtiğimiz Kasım'da ayrılan ancak henüz boşanamayan Mustafa Sandal, Çubuklu'daki 15 milyon liralık lüks villasını Emina Jahovic ve iki oğluna bıraktığı için Zincirlikuyu'daki ofisinde kalıyor.
EVE TAŞINMAK İSTEYİNCE ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Sandal'ın yıllar önce Ulus'ta aldığı evde de kiracı oturuyor. Ünlü şarkıcı, kira gelirini ise Silivri'de yaşayan annesi Tülin İleri alıyor. Ofiste kalmaktan sıkılan Mustafa Sandal, Ulus'a taşınmak isteyince ortalık karıştı.
"EŞİNE BIRAKTIĞIN EVİ SAT"
Mustafa Sandal, annesi Tülin İleri'ye, "Ulus'taki kiracıyı çıkar. Tadilat sonrası oraya ben taşınacağım" teklifinde bulundu. Ancak İleri buna karşı çıktı ve oğluna "Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat, parayı paylaşın" dedi. Anne-oğul bu yüzden tartıştı.
ARALARI AÇILMIŞTI
Tülin İleri, gelini Emina Jahovic'in son yıllardaki lüks harcamalarını da onaylamıyordu. İleri, oğlu Mustafa Sandal'ı bu konuda birkaç kez uyarmıştı. Gelin-kaynananın arasının açıldığı da söylentiler arasındaydı.
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ANNE HAKLI O EVI ALDIGINDAKI KURA BAK SIMDIKI KURA BAK 15X4700=70.500 DİLE KOLAY BU PARAYA BJK SAMPIYONLAR LIGINI KAZANIR .....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ana sözü dinle Musti.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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AHH ULAN BU HAYATA GÜZEL OLARAK GELİCEKMİŞSİN, ENAYİ ÇOK. . EVLE BOŞAN 15 MİYONLUK EVİN OLSUN. NE ALA TEMAŞACevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ANNESİ HAKLI. . . 7, 5 MİLONLUK EVDE OTURSUN EMİNA, SEN DE OFİS KÖŞELERİNDEN KURTUL. . ANNEYE BİR İYİLİK YAPMIŞSIN ŞİMDİ GERİ Mİ İSTİYORSUN MUSTİİ?HİÇ YAKIŞTIRAMADIM. .Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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emina evlendi oldu emine şimdi boşanacak oldu emin-evim . . . . AnlayanaCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır