15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

05.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:32
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hayvan barınağına götürüldü.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hayvan barınağına götürüldü.

Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ndeki kaldırımda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan kedi, mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, sepetli merdivenle kediyi kurtardı. Caddede toplananlar ise kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışlayarak, teşekkür etti. Su ve mama verilen kedi, hayvan barınağına götürüldü.Kedinin köpeklerden kaçarak ağaçta mahsur kaldığını söyleyen Şenay Doğu, "Köpekler kovalayınca ağaca çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Kedimiz sonunda kurtuldu. Çok korkmuştu, mama ve su verdik ve sakinleşti" dedi.


15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:32:47. #1.14#
title