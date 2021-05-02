Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
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Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı

Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testi zorunluluğu, 15 Mayıs itibarıyla başta İngiltere, Çin, İsrail ve Japonya olmak üzere toplam 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara son 72 saat içerisinde negatif PCR testi zorunluluğu uygulanıyor. Yeni karara göre, 15 Mayıs'tan itibaren 15 ülkeden gelecek yolculara yönelik PCR testi zorunluluğu kaldırılacak.

"BELGELERİN UÇUŞTAN ÖNCE İBRAZ EDİLMESİ GEREKLİ"

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yolculara yönelik yayınlanan Türkiye'ye seyahat konusundaki bilgilendirme metninde, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallara istinaden Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kurallar uygulanmaktadır. 30 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" açıklamasına yer verildi.

31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDİYOR

Halihazırda diğer ülkelerden Türkiye'ye gelecek yolcuların negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu ise 31 Mayıs tarihine kadar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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