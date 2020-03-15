15 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
15 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:05 Şampiyon
01:30 Tutunamayanlar
02:55 Seksenler
03:40 Beni Böyle Sev
03:50 1'de Bugün
04:00 Aileler Yarışıyor
05:30 Ömür Dediğin
05:35 Küçük Hanımefendi
06:00 Küçük Hanımefendi
07:10 1'de Bugün
07:20 Tutunamayanlar
07:35 Beni Böyle Sev
08:55 Diriliş Ertuğrul
10:15 1'de Bugün
10:25 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
12:05 Şampiyon
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 1'de Bugün
14:30 Keşif
15:25 1'de Bugün
15:35 Benim Adım Melek
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon
Kaynak: InterSinema.com