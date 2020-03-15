15 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 15 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Zaman Matinesi 01:05 Şampiyon 01:30 Tutunamayanlar 02:55 Seksenler 03:40 Beni Böyle Sev 03:50 1'de Bugün 04:00 Aileler Yarışıyor 05:30 Ömür Dediğin 05:35 Küçük Hanımefendi 06:00 Küçük Hanımefendi 07:10 1'de Bugün 07:20 Tutunamayanlar 07:35 Beni Böyle Sev 08:55 Diriliş Ertuğrul 10:15 1'de Bugün 10:25 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 12:05 Şampiyon 13:15 Ailenin Yeni Üyesi 14:20 1'de Bugün 14:30 Keşif 15:25 1'de Bugün 15:35 Benim Adım Melek 17:00 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Şampiyon Kaynak: InterSinema.com