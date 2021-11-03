15 kızıl geyiğin avlanmasını engellemek için bakanlığa açılan davada ara karar! Yürütme durduruldu

Vegan Derneği Türkiye (TVD), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde Bolu'da avlanması planlanan 15 kızıl geyiğin öldürülmesine engel olmak için Bolu İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'na dava açmıştı.

Dernek, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Bolu'nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin "avlattırılması işi" ihalesinin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen durdurulmasını ve iptalini talep etti. Geyiklerin yaşam hakkı, birey başına en az 9.300 TL, en fazla 14.800 TL'den ihaleye çıkmıştı.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI"

Dernek davada çıkan ara kararı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklamada, "Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin av turizmi kapsamında öldürülmesini engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na açtığımız davada Bolu İdare Mahkemesi ara kararını hayvanlar lehine verdi; yürütmeyi durdurma kararı çıktı!" ifadeleri yer aldı.

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