15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak-İzmir seferini yaparken Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Viraja 95 kilometre hızla girip kendiyle birlikte 15 kişinin ölümüne sebep olan otobüs sürücüsünün, aslında rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyonun başına geçtiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan mesai arkadaşı ise "Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" dedi.

Türkiye Balıkesir'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Dün gerçekleşen kaza, saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralandığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

15 kişinin öldüğü kazada

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.

15 kişinin öldüğü kazada

ARKADAŞININ YERİNE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi.

15 kişinin öldüğü kazada

YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRDİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede ise yolcu otobüsünün 95 kilometre hızlara viraja girdiği bildirildi. Öte yandan yolda da 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! İlk incelemede 40 metrelik fren izine rastlandı
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! İlk incelemede 40 metrelik fren izine rastlandı
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Balıkesir'deki otobüs kazasında emniyet kemerini takan yolcuya hiçbir şey olmadı
Balıkesir'deki otobüs kazasında emniyet kemerini takan yolcuya hiçbir şey olmadı
Balıkesir'deki kazada ölen 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
Balıkesir'deki kazada ölen 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:10:33. #1.14#

title