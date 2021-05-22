Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
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Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Lüks sitede korkutan yangın 15 katlı binanın 4. katındaki yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye kurtardı Dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı Bayrampaşa'da lüks bir site içerisindeki 15 katlı binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Lüks sitede korkutan yangın

15 katlı binanın 4. katındaki yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye kurtardı

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da lüks bir site içerisindeki 15 katlı binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Dairede mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Yorum sokak üzerindeki lüks bir sitede çıktı. Edinilen bilgiye göre, lüks bir sitedeki 15 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairede anne ve çocuğu mahsur kalırken, vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araçla daireye doğru çıkarak mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın
Son dakika haberleri... Lüks sitede korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

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