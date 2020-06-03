"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
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"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınında 15 Haziran'da ciddi bir rahatlama beklediğini söyledi. Kara ayrıca, kurallara uyulması durumunda koronavirüsün Ağustos ayında bitebileceğini söyledi.

03.06.2020 08:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:40

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum" dedi.

Prof. Dr. Kara, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Kara, "15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum. Türkiye'nin almış olduğu önemler çok önemli, ilaçlarla ciddi bir başarımız var. Kaybımız var bu can yakıcı bir durum fakat dünya sıralamasında iyi yerdeyiz. Bir can kaybını ve bir vakayı başarısızlık olarak değerlendirmeyiz. Seyahatlerimizde kurallara uymalı ve çok dikkat etmeliyiz" dedi.

"BİR İNSANLA KARŞILIKLI KONUŞURKEN ARAMIZDA 60 CM OLMALI"

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kara "Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı. Bir insanla karşılıklı konuşurken aramızdaki 60 cm olmalı" dedi.

"KURALLARA UYULURSA AĞUSTOS'TA BİTER"

Kara, CNN Türk'te yaptığı açıklamada da kurallara uyulursa Ağustos'ta koronavirüsün bitebileceğini söyledi. Kara, 2 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanılmaması konusunda uyardı. Kara maske yerine bu çocuklara yüz koruyucu siperlik kullanılması gerektiğini söyledi.

'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Haber Yorumları (1)
KAMİL: Ağustos sonrası zaten mevsim geçişleri derken griple beraber duruma göre 2 veya 3. dalga yaşanacak. Ağustos demek yersiz bir öngörü olmuş.
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