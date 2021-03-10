15 günlük kız bebek beşiğinde ölü bulundu
Bursa'da 15 gün önce dünyaya gelen kız bebek, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü gören anne baygınlık geçirdi.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Muhammed (25) ve Sidra Hamido (21) çiftinin 15 gün önce 'Jnait' ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu.
NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ
Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti. Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı