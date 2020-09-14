15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu
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15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni parçalanmış halde bulundu.

14.09.2020 19:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:16

Sivas'ta kendisinden 15 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu. Şahsın cansız bedeninin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı sanılıyor.

Yıldızeli İlçesi Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası 42 yaşındaki H.A. isimli şahıs, 15 gün önce ailesine İstanbul'a çalışmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, şahıstan haber alamayınca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede 15 kişilik köy halkı, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, köy merkezine 5 km uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir cansız beden bulundu.

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDIĞI SANILIYOR

H.A'nın yakınlarının tespiti sonrası cansız bedenin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı. Öte yandan şahsın üzerine kaçak kazı yaparken kaya düşerek öldüğü ve cansız bedenin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kaynak: İHA

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