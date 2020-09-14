15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni parçalanmış halde bulundu.

Sivas'ta kendisinden 15 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu. Şahsın cansız bedeninin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı sanılıyor.

Yıldızeli İlçesi Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası 42 yaşındaki H.A. isimli şahıs, 15 gün önce ailesine İstanbul'a çalışmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, şahıstan haber alamayınca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede 15 kişilik köy halkı, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, köy merkezine 5 km uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir cansız beden bulundu.

YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDIĞI SANILIYOR

H.A'nın yakınlarının tespiti sonrası cansız bedenin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı. Öte yandan şahsın üzerine kaçak kazı yaparken kaya düşerek öldüğü ve cansız bedenin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA