Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, ekstrem parkur yarışlarıyla başladı.

Türkiye'nin 25 illinden kente gelen 85 araç ve 170 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, parkurda kalarak zor anlar yaşadı. Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara beklediklerinden daha yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Şenliklerimizde ilk gün ekstrem yarışları gerçekleştiriliyor. Zorlu ama bir o kadar da keyifli parkurda yarışçılar, çamur içerisinde mücadele veriyor." diye konuştu.

Şenliğin doğaseverlerin buluşması için büyük bir olanak sunduğunu aktaran Albayrak, "Burası off-road meraklılarının dost buluşma yeri. 25 ilden insanlar bugün buraya geldi. Akşam kamp yapılacak. 85 araç kayıt yaptırdı. Yardımcı pilotlarla birlikte 170 sürücü burada yarışıyor. Parkurda sporcuların süresi hesaplanarak dereceye giren takımlar belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA