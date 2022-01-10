15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması başvurular başladı mı? 2022 MEB takvimi
Öğretmen adayların merakla beklediği atama müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama müjdesini duyan öğretmen adayları konuyu araştırmaya başladı. 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması başvurular başladı mı? 2022 MEB takvimi belli oldu mu? soruları araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı bir konuşmada öğretmen adaylarının merakla beklediği atamamüjdesini duyurdu. Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. On binlerce öğretmen adayı bu müjdeli haber sonrası heyecanla alım tarihiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması başvurular başladı mı? 2022 MEB takvimi belli oldu mu? detaylar haberimizde.
15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama tarihi için Ocak ayı sonunu işaret etti.
15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı henüz belli olmadı.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Başvurular 2020 ve 2021 KPSS puanına göre yapılacak.
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