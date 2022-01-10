Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı bir konuşmada öğretmen adaylarının merakla beklediği atamamüjdesini duyurdu. Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. On binlerce öğretmen adayı bu müjdeli haber sonrası heyecanla alım tarihiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması başvurular başladı mı? 2022 MEB takvimi belli oldu mu? detaylar haberimizde.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama tarihi için Ocak ayı sonunu işaret etti.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı henüz belli olmadı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Başvurular 2020 ve 2021 KPSS puanına göre yapılacak.

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