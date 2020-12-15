15 Aralık MasterChef Bolu lezzetleri! Bolu meşhur yemekleri nelerdir? Bolu saray helvası, orman kebabı, Mengen pilavı

15 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında Bolu kültürü ekrana yansıyacak. 15 Aralık MasterChef Bolu lezzetleri! Bolu meşhur yemekleri nelerdir? Bolu saray helvası, orman kebabı, Mengen pilavı

15 ARALIK MASTERCHEF BOLU LEZZETLERİ

Bugün yayınlanacak MasterChef yarışmasında Mehmet Şef'in memleketi Bolu'da yarışma devam edecek. Bolu lezzetleri ile güzel doğa manzarası ekrana yansıyacak. İşte Bolu yemekleri;

Yayla Çorbası

Ovmaç Çorbası

Tarhana Çorbası

Yoğurtlu Bakla Çorbası

Mantı

Kedi Batmaz

Orman Kebabı

Abant Kebabı

Mengen Pilavı

Kabaklı Gözleme

Kaldirik Dolması

Cevizli Keşli Erişte

Bolu Çikolatası

Saray Helvası

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

MasterChef son yayınlanan bölümünde yarışmacıların yakınları ile birlikte hazırladıkları yiyecekler bölüme damga vurdu. Kazanan yarışmacı dokunulmazlık yarışına 5 dakika önce başlayabilecek. Bu yarışmayı nişanlısı ile oynayan Serhat kazandı. İlk eleme adayı ise Eray oldu.