15 Aralık MasterChef Bolu lezzetleri! Bolu meşhur yemekleri nelerdir? Bolu saray helvası, orman kebabı, Mengen pilavı
15 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında Bolu kültürü ekrana yansıyacak. 15 Aralık MasterChef Bolu lezzetleri! Bolu meşhur yemekleri nelerdir? Bolu saray helvası, orman kebabı, Mengen pilavı
15 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında Bolu kültürü ekrana yansıyacak. 15 Aralık MasterChef Bolu lezzetleri! Bolu meşhur yemekleri nelerdir? Bolu saray helvası, orman kebabı, Mengen pilavı
15 ARALIK MASTERCHEF BOLU LEZZETLERİ
Bugün yayınlanacak MasterChef yarışmasında Mehmet Şef'in memleketi Bolu'da yarışma devam edecek. Bolu lezzetleri ile güzel doğa manzarası ekrana yansıyacak. İşte Bolu yemekleri;
Yayla Çorbası
Ovmaç Çorbası
Tarhana Çorbası
Yoğurtlu Bakla Çorbası
Mantı
Kedi Batmaz
Orman Kebabı
Abant Kebabı
Mengen Pilavı
Kabaklı Gözleme
Kaldirik Dolması
Cevizli Keşli Erişte
Bolu Çikolatası
Saray Helvası
MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!
MasterChef son yayınlanan bölümünde yarışmacıların yakınları ile birlikte hazırladıkları yiyecekler bölüme damga vurdu. Kazanan yarışmacı dokunulmazlık yarışına 5 dakika önce başlayabilecek. Bu yarışmayı nişanlısı ile oynayan Serhat kazandı. İlk eleme adayı ise Eray oldu.