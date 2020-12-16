15 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler?
16.12.2020 00:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:33
15 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef bölümünde Bolu lezzetleri ile yapılan ödül oyunu oynandı. Peki, 15 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler?
15 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bugün yayınlanacak MasterChef yarışmasında Mehmet Şef'in memleketi Bolu'da yarışma devam edecek. Bolu lezzetleri ile güzel doğa manzarası ekrana yansıyacak. Yapılan çorba, ara öğün ve ana öğün lezzetlerinde Eray 1. oldu.
15 ARALIK MASTERCHEF YARIŞMASINDA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Danilo Şef'in lezzeti Aranjman lezzeti yapıldı. Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman tatlısının ana maddesi çikolata ve Aranjmandan oluşmaktadır. Yarışmacılardan 2. dokunulmazlığın sahibi Barbaros
1 eleme adayı: Eray
2. eleme adayı: Barbaros