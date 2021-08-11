140 puan ile alan üniversiteler 2021! TYT 140-150-160-170 puan ile alan üniversiteler hangisi? 130 puanla girilir mi?

TYT baraj puanının 140'a düşmesinin ardından öğrenciler 140 puan ile hangi üniversitelere yerleşilir araştırıyor. Sİzler için kısaca 140 puan ile öğrenci alan üniversiteleri derledik. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler 2021! TYT 140-150-160-170 puan ile alan üniversiteler hangisi? 130 puanla girilir mi? Detaylar haberimizde...

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileridir? 140 puan ile nereye girilir? 140 puanla giriş yapılabilen üniler!

YKS BARAJ PUANI DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

140 PUANLA YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

TYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

140 puanla girilebilen üniversiteler YKS tercih kılavuzunda yer almaktadır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla YKS tercihlerinin uzatıldığını duyurdu.