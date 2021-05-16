- 140 kilometrelik kovalamacanın sonunda çalıntı araç sahibine teslim edildi

- 140 kilometrelik kovalamacanın sonunda çalıntı araç sahibine teslim edildi Çalıntı otomobili bırakıp kaçan şahıs, termal kamera ve drone ile arandı Trafik polisleri uzun süre kovaladığı aracı sahibine teslim etti Düzce'de kapalı otoparktan çalınan lüks otomobil, polis ve jandarma...

- 140 kilometrelik kovalamacanın sonunda çalıntı araç sahibine teslim edildi

Çalıntı otomobili bırakıp kaçan şahıs, termal kamera ve drone ile arandı

Trafik polisleri uzun süre kovaladığı aracı sahibine teslim etti

DÜZCE - Düzce'de kapalı otoparktan çalınan lüks otomobil, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 140 kilometre süren kovalamaca sonrasında yakalandı. Çalıntı aracı bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için termal kameralar ve drone destekli arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Ürün'e ait 81 DR 799 plakalı BMW marka otomobil, kapalı otoparktan hırsız yada hırsızlar tarafından çalındı. Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden Ürün, durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İl genelinde polis ve jandarma ekiplerine haber verilirken, Barış Ürün ve kısıtlamadan muaf arkadaşları da şehirde arama çalışmaları yaptı. Çilimli bölgesinde aracın görüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, aracın peşine takıldı. D-100 Karayolu üzerinde tüm kavşaklarda önlemler alınırken, şehrin ara sokaklarında da önlemler alındı. Çalınan aracın son görüldüğü noktaya kadar sürekli takipte olan ekipler D-100 Karayolu İhsaniye mevkiinden aracın Düzce'ye doğru geldiği ihbarını alınca tüm ekipler bölgelerde konuşlandırıldı.

Trafik polisleri son ana kadar takip etti

Trafik polisi ekipleri Aziziye, Uzunmustafa, Akınlar, Karahacı Musa, Arapçiftliği, Çamköy, Konuralp, Çakırlar, Tokuşlar Mahallelerinden süratle kaçan sürücünün peşine takıldı. İki defa havaya ateş edilmesine rağmen çalıntı aracı süren Fikret M. Durmayarak köy yollarına girmeye başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle sınırlarından köy yollarına girmeye başlayan aracı takip etmeye devam etti. Düzce'nin Yığılca ilçesine doğru seyir halinde olan otomobil sıkıştırmalar ve havaya açılan ateşler sonrasında Fikret M. idaresindeki otomobil Hecinler Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık tesislerine girdi. Tesislerde otomobili balçığa saplayıp kaçamayacağını anlayan sürücü aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Peşine takılan polisler gecenin karanlığı ve arazi şartlarının elverişsiz olması nedeni ile şahsı gözlerden kaçırdı.

Termal kameralı drone ile alan tarandı.

Şahsın ormanlık alan içerisinde saklanabilme ihtimaline yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Büro Amirliği ekipleri de bölgede drone kaldırarak, termal kameralar ile dakikalarca şahsı aradı. Ormanlık aranın tamamında yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemezken, termal kameralar ile tüm bölge tarandı.

Yol geçen araçlar denetlendi

Şahsın Yığılca-Düzce yoluna kadar inmiş olabileceği ve buradan geçen herhangi bir araç ile bölgeden ayrılabileceği düşünülerek, bölgede yol kontrol uygulaması da yapıldı. Araçlar tek tek denetlenirken, araç içinde sürücü ve yolcu olarak bulunan herkes denetime tabi tutuldu. Fakat yapılan tüm aramalara rağmen şahıs yakalanamazken, geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

"24 saat geçmeden araç bulundu mutluyuz"

Aracının kapalı otoparktan çalındığını ve 24 saat geçmeden bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren otomobilin sahibi Barış Ürün, " Ofiste çalışıyordum. Saat 02.00 gibi eve gitmek için kapalı otoparka gittim. 2 tane aracım ve 1 motorum var. İndiğimde 1 aracımın kapılarının açılmış olduğunu motorumun yerinde olduğunu ve bu aracımın üstü brandalı bir şekilde duruyordu. Brandayı atarak, yandaki aracımdan anahtarını alıp bu aracımı çalmışlar. 24 saattir bir kovalamacanın içerisindeyiz. Kendi arkadaşlarımızla Düzce ilinde baya paylaşım yaptırdık. Görenler sağ olsunlar haber verdiler. Aracımıza kavuştuk mutluyuz. Ne durumda bilmiyoruz durum bundan ibaret" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ