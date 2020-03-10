14 yıl sonra şanttan kurtuldu, sağlığına kavuştu 14 yıl sonra şanttan kurtuldu, sağlığına kavuştu Sivas'ta anne karnında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile beynine şant takılan hasta 14 yıl sonra endoskopik yöntemle tedavi edilerek sağlığına kavuştu Sivas'ta anne karnında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile...

14 yıl sonra şanttan kurtuldu, sağlığına kavuştu

Sivas'ta anne karnında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile beynine şant takılan hasta 14 yıl sonra endoskopik yöntemle tedavi edilerek sağlığına kavuştu

SİVAS - Sivas'ta anne karnında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile beynine şant takılan hasta, 14 yıl sonra endoskopik yöntemle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Sivas'ta yaşayan Faik ve Gülden Karatepe çiftinin 14 yaşındaki çocukları Aleyna 4 aylıkken anne karnında hidrosefali teşhisi konuldu. Yapılan tetkiklerde aileye Aleyna'nın doğduğunda engelli olabileceği ve bu yüzden aldırılması gerektiği söylendi. Daha sonra aile aldıkları karar ile çocuklarının doğmasını istedi. Doğumu yapılan Aleyna 18 günlükken beyinde su toplaması nedeniyle ameliyat olunmasına karar verildi. Bir süre sonra ameliyat ile beynine şant takılan Aleyna sağlığına kavuştu. 14 yaşına kadar şantla yaşayan Aleyna, yıllar sonra şantın tıkanması sonucu tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan incelemeler sonrası ameliyat kararı alınan Aleyna Sivas Medicana Hastanesinde endoskopik yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. 14 yıl sonra şanttan kurtulan Aleyna, çok iyi olduğunu söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Gürelik, hidrosefali beyin omurilik sıvısının miktarının ve basıncının artışıyla oluşan bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Çocuklarda erişkinlerde ve doğumsal bir hastalık olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu konuyu işlememiz de vesile olan hastamız yeni doğan döneminde ortaya çıkmış bir hidrosefali nedeniyle ameliyat geçirmiş. O dönemde ameliyatını ilk ben yapmışım şant yöntemi ile ameliyat etmişiz. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde şantla tedavisi devam etmiş. Sağlığına kavuşmuş ama yakın zamanda şantı ile ilgili sorun çıkmış. Şant dediğimiz şeyde omurilik sıvısını beyinden alıp karna boşaltan ince bir tüp sistemidir. Bunla ilgili sıkıntı çıkmış tıkanıklık olmuş. Bunun üzerine tekrar tedavi arayışındayken benim karşıma gelmişler. Bizde güncel olan endoskopik yöntemle tedavi ettik. Şanttan kurtarıp tekrar sağlığına kavuşturduk" dedi.

Baba Faik Karatepe, kızlarının şuanda iyi olduklarını söyleyerek, "Bu bize anne karnında 4 aylıkken söylenmiş bir şey. Bize çocuğun doğduktan sonra sıkıntılı olacağı için aldırılması gerektiği söylendi. Biz ailecek oturup karar verdik. Çocuğun doğmasını istedik. Tabi buna kadın doğum uzmanları karar verdi. Doğduktan sonra 18 günlükken hiçbir şeyi yoktu. Kuvözde kaldı, 18 gün sonra Mustafa hocamız şant takılmasını istedi. Beyinde su topladığı için. Hidrosefali hastalığının olduğunu söyledi. Bizde bilmiyorduk ilk defa duyduk. 18 günlükken şant takıldı. Daha sonra Ankara'ya falan gidip geldik. Ama süreci Mustafa Hocam takip etti. 14 yıl boyunca şantta bir sıkıntı olmadı. Daha sonra şantta tıkanıklık oldu. Tekrar Mustafa hocamızı bulduk. Hocamızda endoskopik yöntem ile ameliyatını yaptı ve başarı geçti. Şuan durumu iyi" şeklinde konuştu.

Ameliyat olan Aleyna ise sağlığının şuan çok iyi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA