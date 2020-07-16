14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları öne sürülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
16.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:31

Eskişehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları öne sürülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki M.A.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, iki gündür haber alınamayan M.A.'yı, kaçırdığı öne sürülen şüpheli Murat Ünel'i (26) Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

ŞÜPHELİ, ÇOCUĞUN KENDİ İSTEĞİYLE GELDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Murat Ünel ile birlikte kendisine yardım ettikleri belirlenen Erdal D. ve Mehmet D. de gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, Murat Ü., M.A.'yı kaçırmadığını, kendi isteğiyle geldiğini iddia etmişti.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, Erdal D. savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Murat Ünel ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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