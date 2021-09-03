14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu

Isparta'da 14 yaşındaki çocuğun serinlemek için girdiği gölette boğularak can vermesi büyük üzüntüye neden oldu.

Havaların serinlemesiyle birlikte uyarılarını artıran yetkililer, vatandaşların bilmedikleri bölgelerde yüzmemesi konusunda telkinlerden bulunmaya devam ediyor. Isparta'dan gelen haber ise herkesi büyük bir üzüntüye uğrattı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'dan ailesiyle birlikte Eğirdir Gölü kenarındaki Altınkum Plajı'na gelen İ. A, serinlemek için göle girdi. İ.A, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden plajdakiler, ailesine haber verdi.

1 SAAT BOYUNCA ARANDI

Ailesi ve sahildekiler çocuğu ararken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunup gölden çıkartılan İ.A., ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben