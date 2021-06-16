14 yaşındaki çocuklara istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü
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14 yaşındaki çocuklara istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nde 14 yaşındaki çocukların istismara uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Toplanan kalabalık istismarla suçlanan 2 şüpheliyi yakalayıp dövmeye başladı. 2 şahıs polis gelmeden kalabalığın elinden kaçmayı başardı.

Kocaeli'nde iki çocuğun istismara uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. 14 yaşındaki çocukların çığlıklarına koşan vatandaşlar, kısa sürede kalabalık bir grup oluşturdu.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

O sırada istismarla suçlanan şüpheliler, halk tarafından yakalandı. Meydan dayağı atılan şüphelileri, araya girmek isteyenlerin çabası da kurtaramadı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı.

14 yaşındaki çocuklara istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü

FIRSATINI BULUP KAÇTILAR

Küçük çocuklara istismarda bulunmaktan suçlanan 2 şüpheli, bir fırsatını bulup kalabalığın elinden kurtuldu. Kaçan şahıslar, şimdilerde olay yerine polisler tarafından aranıyor.

14 yaşındaki çocuklara istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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14 yaşındaki çocuklara istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü - Haberler
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