14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı
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14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı.

21.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:44
14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı

'nın ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan çocuk, kullandığı otomobille aracına çarpınca yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan Mehmet Yörük, 48 ADR 166 plakalı otomobilini 14 yaşındaki üvey oğlu K.K'nin kaçırdığını, ehliyeti olmadığı için kaza yapabileceğini belirtti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliği ekipleri, aracın Armutalan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kullandığı otomobille kaçan K.K, kovalamacada Marmaris Adliyesi yakınlarında sivil polis aracına çarpınca yakalandı.

K.K. polis merkezine götürülürken, araç çekiciyle otoparka alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı
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