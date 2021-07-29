14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
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14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu

14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk girdiği ırmakta boğuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk girdiği ırmakta boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Düzpelit Köyü sınırları içerisinde yer alan Kuyular Irmağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile pikniğe gelen Kerem Can Yılmaz (14) serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra 14 yaşındaki Kerem Can suda gözden kayboldu. Yılmaz'ın suda kaybolduğunu fark eden yakınları çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Kerem Can Yılmaz'a müdahalede bulundu. Hareketsiz olarak sudan çıkarılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. - ZONGULDAK

14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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