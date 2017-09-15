Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım'ın işgalden kurtarılması için uluslararası ortak eylem grubu oluşturma önerisinde bulundu.



Poroşenko, başkent Kiev'de 14. Yalta Avrupa Strateji Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada Ukrayna'daki krize değindi.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sebeplerini anlatan Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya için önemli bir sembol olduğuna işaret etti.

Poroşenko, "Ukrayna Rusya için sadece imparatorluğun bir parçası değil, aynı zamanda bir semboldür. Kremlin'in onsuz düşünemediği büyük imparatorluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Moskova Patriği'nin söylediği gibi Ukrayna onların Kudüs'ü. Bu yüzden Putin maskesini çıkarıyor ve gerçek yüzünü dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Ukrayna olarak asıl hedeflerinin gelecek yıl Kırım'ın işgalden kurtarılması olduğunu belirten Poroşenko, bütün dünyada, ortaklarının Ukrayna'ya destek verdiğini hatırlattı.



Poroşenko, "Bugün Kırım'ın işgalden kurtarılması hususunda ortak eylem ve adımlar atmak için uluslararası grup oluşturmayı öneriyorum." diyerek, bu eylem planını Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda detaylı olarak tartışmaya açacağını söyledi.