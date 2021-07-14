14 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
14 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 14 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 14 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 04:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 13.07.2021 16:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.