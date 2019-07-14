14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında Paris'te flyboard'lu askere yoğun ilgi

14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında Paris'te flyboard'lu askere yoğun ilgi

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Temmuz 'Bastille Günü' kutlandı. Töreni Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel birlikte izledi.Kutlamalarda Fransa ordusuna ait arazi robotları ve flyboard adlı makineyle havada gösteri yapan silahlı 'uçan asker' dikkat çekti.

14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında Paris'te flyboard'lu askere yoğun ilgi

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Temmuz 'Bastille Günü' kutlandı. 1789 Fransız İhtilali'nin yıl dönümünde şehrin ünlü Champs-Elysees bulvarında yapılan geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel birlikte izledi.

Süvari birlikleri, gösteri uçakları ve yüzlerce askerin boy gösterdiği kutlamalarda Fransa ordusunun yeni teknolojileri olan arazi robotları ve flyboard adlı araçla havada gösteri yapan 'uçan asker' dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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