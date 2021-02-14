14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?

14.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:40
14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 14 Şubat Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 14 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor bu hafta 14 Şubat Pazar günü 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma 10-8 Gönüllüler'in kazanmasıyla tamamlandı. Bu sonuca göre Ünlüler bu hafta 2. eleme adayını çıkartacak.

14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?

14 ŞUBAT PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dokunulmazlık 10-8 Gönüllüler'in galibiyeti ile tamamlandı.

ÜNLÜLER 8 - 10 GÖNÜLLÜLER

14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununda Gönüllüler 2-0 kazandı ve avantajın sahibi oldu. İlk seçme hakkı Gönüllüler'in olmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 23:40:25. #1.16#
title