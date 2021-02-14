14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 14 Şubat Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 14 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor bu hafta 14 Şubat Pazar günü 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma 10-8 Gönüllüler'in kazanmasıyla tamamlandı. Bu sonuca göre Ünlüler bu hafta 2. eleme adayını çıkartacak.

14 ŞUBAT PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dokunulmazlık 10-8 Gönüllüler'in galibiyeti ile tamamlandı.

ÜNLÜLER 8 - 10 GÖNÜLLÜLER

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununda Gönüllüler 2-0 kazandı ve avantajın sahibi oldu. İlk seçme hakkı Gönüllüler'in olmuştu.