14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar

14.02.2021 00:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:59

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava uyarıları sonrası Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önünde kar ile fotoğraf çektirerek, Sevgililer Günü'nü kutladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Anadolu yakasının yüksek noktalarından Aydos tepesinde de kar yağışı başladı.

BAZI VATANDAŞLAR AŞKLARINI KARA YAZDI

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar ile fotoğraf çekinerek, Sevgililer Günü'nün ilk dakikalarını böyle kutladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, tarafından, yoğun kar yağışı tahminleri sonrası araç sürücüleri ve vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

"SEVGİLİME SÜRPRİZ MESAJ YOLLAMAK İSTEDİM"

Kar yağışında fotoğraf çektiren Ömer Öcal, 14 Şubat Sevgiler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Kar yağışının başlamasıyla bizde evinimizin önünde fotoğraf çekinerek, sevgilime böyle bir sürpriz mesaj yollamak istedim" diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar
14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar
14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 00:59:19. #1.14#
title