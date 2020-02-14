14 Şubat dolandırıcılarına dikkat! 

14.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:27

14 Şubat Sevgililer Günü hediye alışverişlerinde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Böyle özel dönemlerde, vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla sözde büyük kampanyalarla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri açılıyor. Bilinçli olmayan vatandaşlar veya hediye alışverişini son güne aceleye getiren vatandaşlar malesef dikkatsiz davranarak bu tuzaklara düşebiliyor. Bir üründe yapılabilecek indirimler bellidir, abartılı indirim kampanyalarına inanmayın" dedi.

SİBER SALDIRGANLAR HAZIR

Siber suçluların da bu tür özel günleri hedeflediğini vurgulayan Çiğdemli şunları aktardı: "Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemleri kullanıyorlar"

SSL SERTİFİKASINA BAKIN

İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerektiğine vurgu yapan Çiğdemli, şu önlemleri sıraladı:

"Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı."

Kaynak: Bültenler