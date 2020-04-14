14 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
14 Nisan 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası
00:55 Uğurlugiller
01:15 Sosyete Şaban
02:15 52 Hafta
02:15 Kuruluş
02:30 Tutunamayanlar
02:45 Zinde Kal
03:05 Benim Adım Melek
03:30 Sağlıklı Mutfak
03:40 Tam Zamanı
03:55 Dert Ortağı
04:15 Sosyete Şaban
05:05 Ailenin Yeni Üyesi
05:22 İyilik Kulübü
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Tutunamayanlar
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:30 Tutunamayanlar
12:45 Belgesel
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
15:00 Sağlıklı Mutfak
16:00 Uzaktan Erişim
17:00 Sosyete Şaban
17:00 Gülşah
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'te 3 Tarih
23:15 Ev Yapımı
23:40 Kalandar Soğuğu
Kaynak: InterSinema.com