14 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 14 Nisan 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası 00:55 Uğurlugiller 01:15 Sosyete Şaban 02:15 52 Hafta 02:15 Kuruluş 02:30 Tutunamayanlar 02:45 Zinde Kal 03:05 Benim Adım Melek 03:30 Sağlıklı Mutfak 03:40 Tam Zamanı 03:55 Dert Ortağı 04:15 Sosyete Şaban 05:05 Ailenin Yeni Üyesi 05:22 İyilik Kulübü 05:45 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 08:00 Tutunamayanlar 08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:30 Tutunamayanlar 12:45 Belgesel 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 15:00 Sağlıklı Mutfak 16:00 Uzaktan Erişim 17:00 Sosyete Şaban 17:00 Gülşah 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Tutunamayanlar 22:15 3'te 3 Tarih 23:15 Ev Yapımı 23:40 Kalandar Soğuğu Kaynak: InterSinema.com